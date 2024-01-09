Это было наследием СССР и должно уйти в рамках "декоммунизации"

На Украине задумались о дефиците боеприпасов для редких поставок современных иностранных установок ПВО, таких как ЗРК Patriot и NASAMS. Но вместе с тем долгий производственный цикл, явно недостаточный для создания новой партии драгоценных корректируемых зенитных ракет, делает факт уничтожения украинских военных предприятий, а заодно с ними критической военной инфраструктуры, суровой зимней реальностью. О тяжелой обстановке в глубоком украинском тылу, вынужденном наблюдать, как ВС России с каждым ударом всё ближе и ближе к полной «аннигиляции» оборонных предприятий, которые один за другим «стираются» из памяти, а заодно из физического присутствия на украинской земле, высказался экс-вице-маршал ВВС Великобритании. По словам Шона Белла, сказанным для издания Sky News, ВКС РФ просто «стирают» возводимые много лет большими усилиями советских строителей и инженеров крупнейшие сосредоточения промышленного наследия СССР. Как такого рода гигантскую потерю промышленных мощностей будет компенсировать официальный Киев, он совершенно не знает.





реклама

Источник фото: overclokers





Белл считает, что на запуск промышленной цепочки производства необходимо много месяцев, но одним «росчерком» огневых налётов ВКС РФ и залпы Черноморского флота «множат на ноль» все усилия украинского правительства, решившего хоть как-то добиться достижений в области военного производства.

Резюмировал свою статью он тем, что если Запад не вмешается и не усилит военные поставки, то Киев «обречен» на проигрыш.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не менее своего британского коллеги осведомлен отставной генерал ВСУ Кривонос, утверждающий, что российские ракеты практически всегда прилетают «куда надо».