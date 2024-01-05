В России, в отличие от Киева, всегда признают такие факты

Российское военно-политическое руководство отличается в лучшую сторону от руководства Украины хотя бы уже тем, что умеет признавать недостатки и недочёты во время боевой работы своей армии. Поэтому население в большинстве своем доверяет своим политическим лидерам и высшему офицерству, открыто и без задержек сообщая о некоторых эксцессах во время боевых дежурств и операций. Так было во время незапланированного схода авиационного боеприпаса в Воронежской области и так случилось во время неисправного авиационного снаряда, оснащенного высокоточным оборудованием с модулем планирования, обнаруженного в поле на приграничной с Харьковской областью Украины Белгородчиной.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Речь идёт о неразорвавшейся авиабомбе ОФАБ-250 с интегрированным УМПК. Причем есть предположение, что одна из электронных плат заблокировала срабатывание запускающего детонатора, «вычислив», что планирующий боеприпас находится вне атакуемой территории, где располагалась военная цель украинской армии. Скорее всего, бомба предназначалась для опорного пункта ВСУ в харьковском приграничье.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Вместе с тем на Украине на 100% отрицают задокументированные даже на видео кадры, когда осколки от устаревших советских зенитных ракет или же современного ЗРК Patriot падают на автомобили или гражданские строения. А за съемку таких случаев предусматривается уголовная ответственность вплоть до 12 лет тюремного заключения.

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Так к ряду украинских блогеров после 2 января 2024 года уже пришли оперативники СБУ и задержали любителей всё снимать. В Белгороде же подобный случай лишь потребовал оперативного извинения на камеру и воспитательной беседе с работниками ФСБ, когда несознательный житель Белого города заснял работу расчёта ЗРК Панцирь.