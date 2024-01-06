Запад не умеет "в долгую" – но это уже проблемы Запада

Украина и Запад страшились истощения сил, которое может случиться, если российскую армию в течение короткого срока не победить на поле боя. И этот главный страх, который так нервировал Брюссель, Вашингтон и Киев, воплотился из кошмарных снов в суровую реальность. О том как неприятные мечты становятся действительностью, порассуждал журналист из Чехии, сотрудничающий с iDNES.

По словам Маттиаса Мюллера, то самое чувство усталости, перешедшее в деградацию возможностей по многим направлениям, наступило после того, как на земле украинская армия застопорилась в своих успехах. И вместо победы ВСУ остановились на развилке, где есть два условных пути. Причем каждый из них – плохой. А ведь тот самый неуспех, которого так страшились союзники Украины и Владимир Зеленский, воплотился становлением экономики России на военные рельсы и призывом на контракт свежих 400 тыс. добровольцев. Не этого хотели достичь на Западе.

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Провал украинского контрнаступления, которое Киев оттягивал, а Запад торопил, только присовокупило к бочке огорчений. Вместо нового массивного транша помощи Украина заждалась в принципе любую помощь. Но не всё так гладко: В Вашингтоне Джо Байден «воюет» с Конгрессом, точнее с его частью от республиканцев, где последние резко против очередной помощи Киеву. А в ЕС Венгрия всячески вставляет палки в колёса руководству из Брюсселя, не желая помогать Украине по ряду своих причин.

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По итогу Украина слабеет, а Россия набирает силу. Но как переломить этот негативный «трек», условный Запад не знает.