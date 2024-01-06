Дефицита боеприпасов, как с Бахмутом, нет

ВС РФ используя момент крайнего истощения боеприпасов, как сообщили в иностранной прессе, о чем писала испанская El Pais, у украинского гарнизона Авдеевки, приступила к штурму авдеевского укрепленного района по всем направлениям. Об этом написали в отечественном ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В подтверждение своих слов в публикации привели количество артиллерийских налётов на позиции украинских сил в городе, укрепляемом инженерными подразделениями ВСУ на протяжении восьми лет. Так за минувшее 4 января по укрепленным позициям ВС Украины в черте города было проведено около 40 скоординированных обстрелов. И такие случаи вовсе не единичны, а проходят каждый день на протяжении последних двух месяцев.





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Источник фото: Бизнес online





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Напомним, прорыв штурмуемой ещё с 2022 года Авдеевки случился в ноября минувшего года, когда воспользовавшись прекрасной маскировкой резервов и огромного количества запасов артиллерийских боеприпасов, в ноябре штурмовые группы ВС РФ пробили брешь в украинской обороне и сплошным фронтом продвинулись вперед на севере агломерации. Через несколько суток ВС РФ перешли так называемую черту города. Теперь за Россией находятся части территории, контролируемые Украиной ещё с 2014 года.