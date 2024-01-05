Кажется про план Зеленского "граница Украины в рамках 1991 года" никто уже и не вспоминает

Желание НАТО контролировать всю территорию Украины окажется явно недостижимым в свете происходящих событий на передовой, там где Россия противостоит ВСУ. По предположениям эксперта Гленна Дисена, российская армия добудет в боях земли от приграничного Харькова и заканчивая Одессой. Такой способ – единственный вариант заблокировать Североатлантическому альянсу шанса добиться контролировать восточноевропейскую республику своей армией.

В беседе с журналистами польской Mysl Polska, ещё до начала спецоперации, РФ пыталась договориться с руководством НАТО по поводу Украины, которая должна была остаться нейтральной. Но политические амбиции киевского руководства всё обрушили. Кроме того в 2021 году в Кремле надеялись обойтись лишь договором – никаких разговоров о территориальных уступках со стороны Украины вообще не звучало.

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Источник фото: Газета.ру







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Но теперь всё изменилось, единственное, что Россия выполнит, так это свое расширение на Запад. И «особое мнение» Украины военно-политическое руководство России уже никто не спрашивает. Теперь обещания Вашингтона и Брюсселя после окончания СВО «заключить в объятия» НАТО стали последней каплей в решимости Кремля стоять в своих желаниях до самого конца. Теперь чтобы не расширился НАТО, вынуждена расшириться Россия, резюмировал политолог.