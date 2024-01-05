Это второй случай из официально задокументированных

Российский солдат из 200-й мотострелковой бригады Северного флота выжил благодаря своего смартфону. Боец спасся от пули украинского снайпера, когда последняя попала в сотовый телефон бойца. По информации ТГ-канала «Украина.ru», редкий случай произошёл во время сражения в ДНР.





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Источник фото: Московский комсомолец







Что интересно, действующий украинский снайпер оказался высокого класса и бил не «куда-нибудь» в ростовую мишень, а целился и попал в ту точку, куда и хотел. Таковой оказалась небольшая область сердца во фронтальной проекции российского военнослужащего. Но на удачу последнего в момент боевой операции с ним присутствовал мобильный девайс, который окончательно и поглотил силовой импульс мощного снайперского боеприпаса. По результату удачный российский штурмовик отделался лишь малозаметной царапиной в зоне попадания.





Источник фото: ТГ-канал "Украина.ru"





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Позже заведующий медицинской частью, как доказательство, предоставил самого «виновника» спасения. В руках военного офицера-медика с полевым позывным «Нерв» можно увидеть сильно поврежденный сенсорный экран, рядом с рамками которого и видна сильно деформированная пуля. Сообщается, что сначала пуля попала керамические пластины бронежилета, а уже затем в сам высокотехнологичный продукт, окончательно нивелировавший кинетическую энергию воздушного снаряда своим разрушением.