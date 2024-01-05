Такая моральная "поддержка" значительно усилит моральный дух гарнизона ВСУ в Авдеевке

Польский Генштаб отдал приказ на перемещение 1-й танковой бригады местной армии поближе к государственной границе с Украиной. Известно, что выдвинулось подразделение 18-й механизированной дивизии Войска Польского, место постоянного базирования которого располагается в столичном районе Варшавы Весолы. Бронетанковая группы будет отрабатывать различные войсковые маневры на военном полигоне Нова Демба рядом с населенным пунктом Жешув.

Сам польский город находится рядом с госграницей восточноевропейской республики.

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Бригада имеет на своем вооружении тяжелые танки немецкого производства Leopard, самоходки Krab, броневики Rosomak и полевое ПВО. Можно сделать вывод, что движение такого большого количества бронетехники связано со стартующими 24 февраля общевойсковыми учениями Dragon-24, масштаб которых предполагается весьма значительным.





Польский Leopard 2a4. Источник фото: Anna news







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Интересно, что в прошлом году в середине весны польская армия под кураторством американских военных отрабатывала штурмовые действия ОБТ M1 Abrams и БМП Bradley. По тогдашнему официальному заявлению польского военно-политического руководства, целью учений было продемонстрировать навыки «городского боя». После чего по некоторым СМИ прокатилась волна домыслов и слухов, где якобы указывалось, что польский Генштаб планирует некую «миротворческую операцию» на территории Западной части Украины. Но вполне прозрачные намеки российского руководства о недопущении подобных «гуманитарных миссий» быстро остудили пыл как польских военных, так и их непосредственных политических лидеров из Варшавы.