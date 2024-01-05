Российская армия продолжает планомерно перемалывать украинскую группировку

В российском МО отчитались об уничтожении РЗСО западного и украинского производства. Под Купянском были накрыты огневые позиции, где располагались возможно участвующие в обстреле новогоднего Белгорода чешские системы Vampire и сделанные на Украине РСЗО «Ольха». Причем чешских образцов было уничтожено сразу 3 единицы, украинская РСЗО «отделалась» одним экземпляром.

В момент контрбатарейной борьбы и обычного огневого налёта ударному воздействию подвергся личный состав сразу 6 бригад. Атакованы оказались военнослужащие 14-й, 43-й, 21-й, 92-й, 115-й и 117-й ТРО бригадных соединений. Уничтоженной так же оказалась и бронетехника.

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А тем временем в осаждаемой ВС РФ Авдеевке украинский гарнизон сидит «на голодном пайке» без должного количества боеприпасов, о чем сообщила испанская El Pais. Причем знаменитый снарядный голод коснулся всех, в том числе элитной 47-й ОМБр, тем самым объединив в опасном дефиците всех солдат украинской армии.





Источник фото: РИА Новости





Что интересно, испанская пресса в своей публикации доходит до курьезов, серьёзно утверждая, что обычные снаряды для российской армии делаются на гражданских тракторных заводах, а ракеты собираются так вообще на объектах пищевой промышленности. Правда доказательств кроме простых рассуждений в своей статье не представила.

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Не менее приятная обстановка и в столичном Киеве, считавшегося до недавнего времени самым безопасным городом в плане защиты от воздушных атак в публикациях западной прессы. Таких лестных отзывов он удостоился за сверхнасыщенные позиционные районы ПВО, укомплектованные самыми современными образцами ЗРК. Но как оказалось, прорвать такую защиту под силу не только аэробаллистическим «Кинжалам», но и вполне себе «обычным» Х-22\Х-32.