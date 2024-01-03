На протяжении 4-х суток военные объекты Украины подвергаются беспрецедентной серии ракетных атак

Официальный Киев с железной уверенностью рассказывает, что все ракеты и дроны, запущенные ВС РФ, перехватываются украинскими силами ПВО практически в 100% объеме. Но ряд сетевых ресурсов, в том числе украинских, считают, что это ничем не подкрепленные факты.

Зато российские ракетные силы, благодаря своевременно выявляющей объекты для атаки разведки, ориентирующиеся на спутниковые, технические и иные виды получения информации, наверняка знают куда нужно запустить «пару-тройку» своих дальнобойных ракет. По утверждению аналитика Даниила Безсонова, российская сторона с одинаковой эффективностью сумела вычислить местоположение производства беспилотных воздушных аппаратов, не только расположенных в цехах крупнейших экс-советских предприятий, но и обнаружила таковые производства в частных мелких фирмах, аналогично занятых в производстве малых боевых дронов. Поэтому все ударные БПЛА и ракеты ВС РФ бьют «куда следует», резюмирует эксперт.

реклама





Источник фото: РБК





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Так вчерашний смешанный ракетный удар, исполненный ВКС РФ и кораблями Черноморского флота, не сходит «с первых полос» даже на следующий день. Причем военно-политическое украинское руководство заверяет, что большинство ракет были сбиты в безопасных для защищаемых объектов пределах, а дроны россиян абсолютно все поражены. Причем особый акцент на успешности киевской ПВО ставится в том, что, де, мол, местные зенитчики смогли «обезвредить» 10 гиперзвуковых «Кинжалов». Но по результатам косвенных данных, перехват осуществлялся именно наземной металлической конструкцией ЗРК NASAMS, которые непосредственно после физического контакта пусковых установок с телом гиперзвуковых ракет таким образом их и «обезвредили». Разумеется, после такого типа «перехвата» НАСАМС функционировать не сможет.