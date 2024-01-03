Такие заявления явно не подбадривают местное население

Вячеслав Чаус считает, что российскому Генштабу хватит от одной до трёх недель, прежде чем сосредоточить мощную ударную группировку для повторного ввода войск на территорию Украины через северное направление. Глава Черниговской ОВА рассказал, чтобы этого не случилось или максимально замедлить российское продвижение здесь, необходимо продолжать укреплять приграничные территории.

Между тем Чаус посчитал, что украинская армия по части фортификации значительно продвинулась вперёд по уровню возведения защитных полос и сооружений. ВСУ научились как копать протяженные траншеи, так и строить бетонные полевые бункеры. Причем по мнению губернатора, российская армия осознаёт с какой «непреодолимой» силой ей придется столкнуться, если она попытается повторить успешный опыт 2022 года и войти на «северские» земли.

реклама





Источник фото: google.com





Справка: так называемая Черниговщина имеет общую границу как с Белоруссией, так и с Брянской областью. И именно в феврале 2022 года российская группировка без больших сложностей прошла госграницу Украины и остановилась рядом с Киевом. Но для продвижения в переговорах с Украиной во время так называемых Стамбульских соглашений в качестве «жеста доброй воли» северную группировку ВС РФ пришлось отвести.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем и российская армия далеко не та, которая была в 2022 году, появление на вооружении тяжелых планирующих бомб с модулями УМПК может превратить даже самый укрепленный бетонный бункер в большую канаву с водой с чрезвычайно фрагментированными частицами железобетона. Пример применения мощной ФАБ-1500М54 с крыльями и спутниковой корректировкой на херсонском направлении не даст соврать.