А сбивать добрую половину русских ракет уже банально нечем

1 января уже нового 2024 года для украинской армии, в частности ПВО ВСУ, не стал праздничным днём. На всей территории, контролируемой Украиной, первый день нового года отметился звуками сирены воздушной тревоги. Российская авиация посредством ударов высокоточным вооружением, планомерно выбивает военные объекты ВСУ. Так военные аэродромы, где расквартированы авиационные соединения с переделанными под использование передовых малозаметных ракет Storm Shadow и их аналога в лице французского SCALP, устанавливаемых на советские истребители Су-24М, были подвергнуты массированной атаке дронами и ракетами. О целях ударного воздействия рассказали в МО РФ.

Помимо уничтожения аэродромной инфраструктуры, рассказали и о поражении фабрики, производящей украинские беспилотники. Секретное производство было обнаружено в Чугуеве и оперативно уничтожено баллистическим вооружением.

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Источник фото: РИА Новости







Так же масштабным воспламенением «отметились» склады бронетанкового и автомобильного топлива под Одессой, в Днепре и Константиновке.

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Наблюдая картину участившихся взрывов и прилётов, западные аналитики позволили себе сделать вполне закономерный вывод: несмотря на постоянные просьбы Киева к своим иностранным союзникам поделиться как комплексами ПВО, так и ракетными боеприпасами к ним, дефицит зенитных снарядов ставит перед операторами украинских ЗРК достаточно непростой выбор: просто смотреть, как русские ракеты летят «по своим делам» и без преград уничтожают военные цели, либо пытаться сбить их, но в конце концов в самой ближайшей перспективе и вовсе остаться с пустым арсеналом дефицитных зенитных ракет и снарядов.