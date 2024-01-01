А 2024 год станет последним в качестве президента Украины для Зеленского

Владимир Зеленский не останется на второй срок и ограничится сроками президентства лишь одним годом. Последним таким календарным станет 2024-ый год. Именно в этом уверен отставной американский разведчик Скотт Риттер, посмотревший «бесконечное» 20-минутное новогоднее поздравление украинского главы государства. Причем восточноевропейскую республику американец назвал несостоявшимся государством. А дальше Риттер делает особый акцент на том, что не народ Украины, в том числе украинские военнослужащие, виновны в неудачах, как в мирной жизни, так и на передовой. Единственным виновником с полным правом нужно считать никого иного, как Владимира Зеленского, своей политической ориентацией опирающегося на западных союзников. Подобная непродуманная деятельность уже погубила независимость Украины, как страны, так и полностью в ближайшей исторической перспективе вообще заверши проект украинского государства, резюмировал Риттер.





реклама

Источник фото: МК





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем в Германии местная оппозиция давит на премьера Олафа Шольца с сильным желанием отправить сбежавших с Украины беженцев назад. Так содержание украинских граждан обходится немецкому бюджету практически в 3 млрд. евро. И на эти деньги, как уверены немецкие депутаты, можно снарядить не одну бригаду ВСУ из беженцев.