Содержание украинских переселенцев обходится германскому бюджету в 5,5 млрд. евро

Украинские беженцы с территории Германии должны отправиться восвояси. В этом убеждена немецкая оппозиция. Депутаты бундестага требуют отправить многочисленных беженцев из Украины обратно на их родину. О новых политических реалиях рассказало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В публикации делается особый акцент на том, что украинцы-мужчины являются «дефицитом» не только в украинской армии, но и в МЧС и иных военизированных тыловых ведомствах. Отмечается, что федеральное правительство Германии расходует больше финансовых вливаний на так называемых уклонистов, чем на обучение воинской науке украинских солдат. Как пример, озвучиваются такие цифры. В прошлом году, чтобы выплатить все пособия беглецам с Украины, Берлину пришлось отдать около 3 млрд. евро, между тем военные поставки, где Германия занимает уверенное второе место после США, заняли около 5.5 млрд. евро.

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Вместе с тем согласно данным пограничной службы ФРГ, с февраля 2022 года доля мужского населения, решившего перебраться из Украины составила 7%, а уже в сентябре таких беглецов от мобилизации в ВСУ стало уже 28%.





Источник фото: aif.ru





Теперь Олаф Шольц находится под всевозрастающим давлением оппозиционно настроенных депутатов, которые считают, что настало время замотивировать украинских граждан мужского пола покинуть Германию ради Украины.

Вместе по сообщениям текущего министра обороны Рустема Умерова, Киев очень хочет поставить под ружье украинских граждан, решивших после 24 февраля 2022 года, что лучшее для них место на планете Земля, это место за пределами восточноевропейской республики. Но иначе думает украинское правительство, в качестве меры «воспитательного характера» ряд украинских граждан принято лишать некоторых прав, по крайней мере такую законодательную инициативу озвучили в Раде.

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И как мера по закручиванию гаек, уже сейчас многодетные отцы и инвалиды, имеющие законное право покинуть Украину, стали задерживаться на границе пограничниками, что противозаконно.