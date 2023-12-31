С каждым новым днём позиции, полученные в ходе тяжелого, но крайне неудачного контрнаступа, неумолимо теряются ВСУ

На Запорожском направлении у ВСУ очередные сложности. Российская армия проводит наступательные действия по западной и северо-западной линиям рядом с посёлком Вербовое.

Так итог последних 24 часов ВС РФ могут поставить себе «в зачёт». С этого момента успех составил 2 километра вперёд и 7 километров в ширь от передней полосы. Теперь передовые подразделения удерживают территорию от Вербового и до Новопрокоповки. А сам населённый пункт Работино стремительно превращается в широкую полосу серой зоны, которую ВСУ полностью не контролируют.

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Источник фото: riamo.ru







Если рассматривать ситуацию более глобально, так называемый украинский гарнизон Работино находится в затруднительном положении по причине нахождения в полукольце. Южная оконечность села находится в серой зоне, а окопы и блиндажи украинской стороны теперь под ударами сразу с 3-х направлений. Кинжальный огонь не даёт передовым группам ВСУ на исправление ситуации, а недостаток резервов ставит крест на удержании позиций в самой ближайшей перспективе. Теперь оборона н.п. с каждым новым днём всё тяжелей и тяжелей, так как аналогичная тактика использовалась для выбивания живой силы и бронетехники в тактике при штурме Бахмута (Артёмовска), а теперь и Авдеевки, заставляя нести необязательные потери в вытянутых в глубокой «кишке» оборонительных укреплениях украинских солдат и офицеров.





Источник фото: topwar.ru





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Получается за месяц с небольшим российская армия свела практически на нет весь кратковременный успех штурмовых групп ВСУ, на протяжении 6-месяцев безуспешно пытавшихся достичь побережья Азовского моря, и потерявших при этом большое количество дефицитной западной бронетехники и опытных штурмовиков.