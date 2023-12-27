А ресурсы украинской армии тают и тают

Украинская армия кажется встретит новый год в очень плохом настроении. С этим совершенно легко согласиться, лишь только взглянув на ситуацию в Авдеевке, где российская армия показывает тот самый постоянный прессинг, заставляя украинский Генштаб принимать непростые решения. Так как политическое руководство Украины не желает отдавать многие года укрепляемый авдеевский укрепрайон малой кровью. Но из-за общей ситуации на всём протяжении ЛБС, свободных резервов нет, которые горячие киевские головы потратили в бессмысленных летне-осенних попытках достичь успеха методом выхода к побережью Азовского моря, что само по себе казалось невероятным. И действительно, наступление на запорожском направлении провалилось, как и та самая живая сила и бронекулак, бесполезно растаявшие на минных полях россиян под неустанным огнём «Солнепёков» и иного тяжелого вооружения.





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Источник фото: news.ru





И именно в свете тяжелой ситуации в «Авдосе», как сами украинские военнослужащие называют город-пригород Донецка, генералитет ВСУ отдал приказ снять с осаждаемого российскими ВДВ района Работино 116-ю МБр. Теперь российским десантникам будет проще продвигаться здесь, так как механизированная бригада теперь будет пытаться удержать Авдеевку.





Источник фото: ТГ-канал "Сливочный каприз"





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Причем нигде не «сказано», что для ВС РФ захват Авдеевки «прямо здесь и сейчас» основная цель. И это держат в уме ВСУ, понимая, что постоянное давление на авдеевский укрепрайон может быть ни чем иным, как умышленной военной хитростью, отвлекающей украинский Генштаб от направления главного удара россиян.