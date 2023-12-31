Выбит блок старших офицеров, непосредственно участвовавших в подготовке атаки 30 декабря на Белгород

По информации Сергея Лебедева, являющегося координатором группы николаевских «партизан», действующих в Николаевской области Украины и имеющего тесные связи с российской агентурой в Харькове, сегодняшние удары, осуществленные по ряду координат в миллионном Харькове, выбили действующих диверсантов и их командиров, участвовавших в обстреле Белгорода 30 декабря боеприпасами с кассетной боевой частью и реактивными снарядами РСЗО. По информации с мест, официальная украинская версия, что удар был нанесён по пустому зданию бывшего отеля «Харьков Палас» не выдерживает никакой критики. И помимо чисто физического разрушения, в номерах гостиницы и в большом зале для конференций находились военные и иностранные бойцы, использующие легендирующее прикрытие под видом «инструкторов» и «советников».





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Так прибывшие оперативно к полуразрушенному зданию многочисленные скорые и персонал СБУ, запретили съемку внутри, опасаясь разрушения версии о том, «что потерь нет», а в здании никого не было. Причем это было сделано для сокрытия истинных потерь. Так как «неработающее» сооружение было идеальным прикрытием для встреч и оперативных заседаний командиров и офицеров ВСУ, ГУР и СБУ и их кураторов из иностранцев. Кроме того утверждается, что в момент удара высокоточным скоростным вооружением в одном из помещений была встреча кураторов атаки на Белгород.

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По предположению ряда информированных источников, непосредственными исполнителями были военнослужащие подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), отличающегося неоднозначной репутацией и расовой нетерпимостью.