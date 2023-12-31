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Independent: Киев может не получить военную помощь из США и Европы по политическим мотивам
Любовь к проигравшим порой слишком переменчива

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   Венгрия и США могут стать основными виновниками неполучения Украиной помощи в и без того непростом грядущем году. Сомнения, царящие в Вашингтоне, и крайняя несговорчивость официального Будапешта, стали тем механизмом, когда так необходимая Киеву поддержка военного, финансового, гуманитарного и медицинского планов, так и не будет оказана.

   Причем не в последнюю очередь в явном нежелании США и ЕС бросить помогать Украине является тот самый результат на поле боя, точнее его полное отсутствие. И это было бы полбеды, если б только провалами в контрнаступление дело и ограничилось. Дело в том, что российская армия сейчас сама ринулась вперёд и шаг за шагом отвоевывает новые территории уже у Украины, укрепившись в Бахмуте (Артёмовске), Марьинке и ряде более мелких населённых пунктов. И по тонкому замечанию журналиста из The Independent, ВСУ с болью в душе приходится только обороняться.

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   Вместе с тем в США республиканцы и демократы яростно борются за внутренний законопроект, следствием чего помощь для Украины становится более туманной, как и её потенциальное членство в НАТО, если новым старым хозяином Белого дома станет Дональд Трамп. Вместе с тем уже и Джо Байден стал догадываться, что открытая конфронтация с Москвой явно не в интересах Америки. 

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   В статье главный итог сводится к тому, что для Киева всё может оказаться куда хуже и вероятно придётся дальше жить «на свои», так как Венгрия Орбана не спешит утверждать помощь своей соседке из-за притеснения венгерского нацменьшинства.

#военная помощь для украины #военная помощь сша для украины #военная помощь украине
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