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Madarator
МО: Высокоточным вооружением было поражено здание харьковского СБУ со старшими командирами
Вместо внутренних операций украинская спецслужба планировала диверсии в России

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   31 декабря высокоточным ракетным вооружением были поражены здания, использующиеся украинскими спецслужбами. Так, в последний день 2023 года атаке подверглось сооружение, напрямую задействованное органами внутренней безопасности Украины. Ракета попала в здание СБУ в Харьковском районе в момент нахождения в нём местного руководства.

По оперативным данным, офицеры украинской спецслужбы продумывали детальные планы диверсионной деятельности в новогодние праздники на территории РФ. Но были проведены предварительные мероприятия, позволившие выяснить детали встречи. После чего МО РФ в качестве превентивной меры использовало свои огневые средства.

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Особый акцент в сообщении МО РФ делается, что «решение» было использовано в качестве ответа на обстрел предновогоднего Белгорода с существенным числом пострадавших, ничего не подозревающих горожан, решивших на выходных прогуляться с предновогодним настроением.

Источник фото: google.com

Кроме непосредственно участников обстрела 30 декабря и их кураторов из ГУР и СБУ, атакованы были добровольцы отряда «Кракен» (запрещен в РФ) и союзные им подразделения иностранных советников и инструкторов.

   Также было выяснено, что те, кто лично сами осуществили обстрел Белгорода и кто непосредственно отдал приказ на это, находились в якобы неработающем отеле «Харьков Палас». Здесь же были размещены группы ГУР и ВСУ. Все они были поражены ракетой.


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#харьков
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