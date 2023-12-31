Но кажется кто-то давно открывал актуальные военные карты

Украинская армия «ударно» провела 2023 год, так и не отступив ни на одном направлении в момент сражений с российской армией. Такой точки зрения придерживается украинский президент Владимир Зеленский, буквально заявивший, что ВСУ нигде не отступили. Ни в воздухе, ни на земле, ни на воде. Правда стоит открыть географическую карту, то можно увидеть иную картину «реальности».

Вместе с тем действующий глава украинского государства считает, что теперь ВМС Украины контролирует море, а небо находится «в процессе» возврата контроля. Причем было заявлено, что ситуация на передовой вполне контролируемая, и уже без спешки и волнений принята стратегия боевых действий на будущий год, о чём было обсуждение с украинскими генералами.

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Источник фото: РБК





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И тут стоит особо уточнить, что слова, когда было заявлено, что «никогда и нигде не отступала», обозначает потерю Бахмута (Артемовска), Марьинки и ряда крупных населённых пунктов. И в состоянии окончательного схлопывания так называемого котла находится та самая Авдеевка, куда из-под запорожского направления спешно переброшена элитная 47-я мехбригада. А в самом времевском выступе ВСУ вынуждены отступать, теснимые российскими десантниками.