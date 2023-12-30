Но до эстонских военных ещё есть шанс "вырасти"

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря Украины на территорию Польши залетел высокоскоростной неопознанный объект. На его перехват были направлены самолёты ПВО, но скорость реагирования оперативного командования Вооруженных сил Польши оказалась слишком медленной. И пока истребители взлетали и продумывали дальнейший план действий, воздушная цель сманеврировала и покинула пространство республики.

В Варшаве рассказали, что ЧП случилось в минувшую пятницу ранним утром, о чём было доложено президенту. На перехват нарушителя была отправлена пара польских самолётов, заявил генерал Мачей Клиш.

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Как утверждал генерал, непосредственно возглавляющий ОК ВС польских сил, неидентифицированный объект оказался ракетой, пролетевший вглубь на 40 километров, но самостоятельно вернувшейся в пространство Украины. Всего реактивный снаряд находился в польском воздухе около 180 секунд.





Источник фото: topwar.ru





По словам высшего офицера, ситуация от начала и до конца находилась «под полным контролем» оперативного штаба ВС Польши. И как только ракета покинула нарушенные пределы, генерал счёл инцидент «исчерпанным» и не требующий обязательного в таких случаях какого-то физического реагирования. Тем более, как резюмировал действующий командующий, нарушила государственную границу лишь всего «одна ракета», поэтому обычным гражданам опасаться не стоит за безопасность Польского государства.

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А на Украине в этом время российская ракета, отстреляв во время полёта тепловые ловушки, без проблем уничтожила военный объект, размещённый на территории Польского бронетанкового завода. Соответствующие кадры свободного полёта и полного отсутствия работы украинского ПВО разместил отечественный ТГ-канал «Русская весна».