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"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
В последний момент уходящий состав сдала местная агентура

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   ТГ-канал «Военное обозрение» рассказал об уничтожении дальнобойными ракетами место секретной стоянки замаскированного железнодорожного состава. По агентурной информации в незаметных вагонах перевозилось дорогостоящее американское оборудование военного назначения. Как оказалось, это был ЗРК Patriot. Поезд вместе со тщательно спрятанным вооружением был накрыт в момент перед своим движением на другой участок подальше от Херсона, где до этого пару дней нёс боевое дежурство. Но времени не хватило. Оперативно сработала российская разведка.

   Помимо поезда с системой ПВО иностранного производства был уничтожено с виду незаметное здание, где опять же, по агентурной информации шло штабное совещание со старшими офицерами ВСУ и военными инструкторами из ряда европейских стран. «Командировочными» оказались британские военные, раскрыл информацию источник.

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Источник фото: "Российская газета"


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   Потеря дорогостоящего американского образца может дорого аукнуться украинскому Генштабу. Мимолётная пиар-акция политического руководства Украины на передовой значительно ослабила и без того стремительно редеющие силы местного ПВО. Поэтому Патриот вместо близости непосредственно к ЛБС практически всегда был расположен в столичном регионе, подальше от стремительно прилетающих «Искандеров». К тому же дальнобойный американский комплекс здесь всегда прикрывали другие западные образцы ЗРК, типа IRIS-T или NASAMS, повышая его шансы выстоять против массированного налёта дронов и\или российских ракет. И совсем иной получилась ситуация под Херсоном, где одинокий, а возможно даже в неактивном состоянии противоракетный комплекс просто «ухлопали», даже на дав шанса на «самозащиту».

#зрк patriot #херсон #patriot под херсоном
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