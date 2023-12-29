Если Зеленский не пойдёт на переговоры, то майдан тут как тут

Украинская армия терпит неудачу по всей линии соприкосновения в зоне проведения российской СВО, а кое-где даже вынужденно отступает. Более чем наглядно это видно на примере Марьинки, где последние украинские подразделения покинули населённый пункт ещё неделю назад. О непростом положении ВСУ решило написать издание Asia Times.

Как свидетельствуют наблюдения журналистов, российская сторона оказывает давление практически на всём протяжении ЛБС, заставляя украинскую армию отступать или вжиматься в брустверы окопов, страдая от дефицита боеприпасов и опытных солдат. О потенциальном контрнаступлении не может быть и речи: недостаток бронетехники, потерянной в неудачной операции на Запорожском направлении в течение летне-осеннего периода поставило крест на амбициозных планах украинского Генштаба достигнуть берегов Азовского моря и подготовиться к грядущей компании в «битве за Крым». Сейчас эти мечты для украинских военных кажутся словно произошедшими «1000 лет тому назад», а всё, о чём сейчас надо думать, так это об отступлении на запад восточноевропейской республики, иначе ожидаются многочисленные котлы и окружения.

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Источник фото: РБК





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Вместе с тем хотя официальный Вашингтон как бы самоустранился от ситуации на Украине, переставая последнюю поддерживать в усиленных объемах, вместе с тем пристально наблюдает за ситуацией на передовой, стараясь «не дожидаться», когда военные ВСУ просто посыпятся и СВО докатится до стен Киева. И когда ситуация станет воистину критической, Белый дом надавит на Зеленского и усадит того за стол переговоров с Кремлем. Причем текущий украинский президент не имеет права отказать «в просьбе». За его спиной маячит «военный майдан», который в нужный момент получит искру от США, не в силах терпеть своеволие украинского лидера, если тот не захочет «мириться» с Россией.