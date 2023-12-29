Между тем курс доллара по отношению к гривне вырос

Как бы украинское правительство и лично украинский президент Владимир Зеленский не отрицали факты очевидного падения Марьинки, откровенно не признавая оставление населённого пункта своими боевыми подразделениями, Запад всё знает и видит. Поэтому тот факт, что международная поддержка Украины с каждым таким поражением фактически слабеет, должен насторожить официальный Киев. Такие мысли по поводу оставлению Марьинки испытывает экс-полковник армии соединённого Королевства Ричард Кемп в публикации для Telegraph.

По утверждению бывшего старшего офицера, это ещё один удар, который в Киеве старательно пытаются «не видеть», де, мол, ничего ещё не потеряно и ВСУ даже порой переходят в контрнаступление. Но ничего этого нет. А всё что есть, это та самая международная поддержка Украины, которая ослабевает столь заметно, сколь ВСУ начинают терять территории под своим контролем. Что интересно, Кемп утверждает, что это лишь «цветочки».

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Причем лишь слабым утешением для господина Зеленского может быть тот факт, что слабеющее внимание Запада не связано только с плохой «игрой» украинской армии на полях сражений. Так же в этом виноваты свои собственные внутренние проблемы Европы и США. А на Ближнем Востоке продолжает полыхать пламя противостояния между палестинцами и Израилем. Но разумеется военные НАТО пристально сосредоточены на украино-российском конфликте и скептически оценивают ситуацию для ВСУ. Как заметил Кемп, ожидаются провалы в обороне украинской армии. А для Европы грядущий год будет определяющим. И первой стоит быть готовой увидеть воочию победы России в противостоянии с ВСУ.