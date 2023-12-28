Самое время побыть патриотом и пересесть с "неблагонадёжных" Мерседесов и БМВ

Российские депутаты Думы вместо служебных иностранных машин должны пересесть на продукцию отечественного автопрома. Для скорейшей реализации достаточно правильной задумки уже закуплено соответствующее количество автомобилей серии Vesta. О новинке в гараже парламента рассказал Александр Толмачев.

Народный избранник от партии «Единая Россия» первым сообщил, что представители уже в курсе, что для поездок будет использоваться Lada.

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Ранее нововведение одобрил Совет Думы, где решение об использовании отечественных авто во время путешествия по своим избирательным округам, было принято простым большинством голосов.

По утверждению члена Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, то, что нардепы должны ездить по работе исключительно на продукции российского автопрома, нужно было принять давно. Помимо этого, статус Лады, как «представительской» версии машин, будет явно выше, чем ранее. Поэтому вероятно продажи вырастут.





Источник фото: lada.ru







Кроме того, когда, как не сейчас, показать западным производителям, что покинуть российский рынок, было решением скороспелым и явно политически ангажированным. Теперь вернуть долю в российских автомобильных «делах» будет заметно труднее, считает Толмачев. Про себя представитель «медведей» высказался, что он получает искреннее удовольствие от езды на Vesta.

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А пока что закупленные ранее парламентским автопарком иностранные машины будут продолжать использоваться и далее, пока их работоспособность будет сохраняться. На иномарках депутаты будут разъезжать по Москве.