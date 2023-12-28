Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Сети появилось видео сожженного в летнем контрнаступе танка "с крестом", оказавшимся Leopard 2A4
Это один из первых уничтоженных Леопардов

реклама

   ТГ-канал «Оперативные сводки» показал видеокадры, сделанные в момент минувшего лета, когда целая группа немецких Leopard 2 пыталась пройти широким фронтом российские минные поля в попытках прорваться к азовскому побережью, но недооценка сил ВС РФ и бессмысленная надежда на западные образцы вооружений, в частности германские танки, привели украинский Генштаб к сегодняшней битве за Авдеевку. Причем по мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, пригород Донецка украинской армии придётся оставить уже в ближайшие 2 месяца. Но вернёмся к кадрам, записанным украинским военнослужащим.

   По ярко-зелёному цвету близ стоящих деревьев и свежей травы можно сделать вывод, что танк был уничтожен в течение первых недель украинского контрнаступления, начатого в первых числах июня. Причем безбоязненность осмотра сожженной бронетехники наводит на мысль, что Леопард даже не успел подобраться вплотную к российским позициям, будучи уничтоженным на марше чем-то дальнобойным на территории контролируемой украинской армией ещё до начала контрнаступления в Запорожской области.

реклама


Leopard 2A4. Источник фото: topwar.ru


   Давайте предположим, чем предположительный Leopard 2A4 мог быть столь серьёзно разрушен. Например это могла быть выпущенная самонаводящаяся противотанковая ракета «Вихрь», размещаемая на ударно-разведывательных Ка-52 «Аллигатор», либо тяжелый 152-мм снаряд, выпущенный из российских дальнобойных гаубиц. Но тот факт, что попадание оказалось весьма серьёзным, говорит такой момент, что у танка и вовсе не осталось гусениц, а что-то взять для так называемой процедуры «каннибализации» не представляется возможным, так как ОБТ подвергся слишком серьёзным повреждениям. Его даже поэтому не стали эвакуировать в глубокий украинский тыл на одну из ремонтных баз, ведь теперь это не танк, а многотонное скопление черного и цветного лома, способного обогатить лишь счастливого приемщика металла.


Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вместе с тем западные аналитики, изучая с какой легкостью россияне различными способами выводят из строя один из самых современных и совершенных танков НАТО, пришли к неутешительным выводам, что передача Киеву актуальных образцов своей бронетанковой мысли полностью себя провалила и нанесла серьёзный репутационный удар всему танкостроения западного мира, показав, что продукция Krauss-Maffei Wegmann и вовсе не такая неуязвимая и стойкая, как внушалось с бесконечных статей и репортажей иностранных СМИ, И поэтому не трудно предположить, что в самом ближайшем времени очередных партий тех самых Леопардов для украинской армии ждать точно не стоит. Техника довольно дорогостоящая и редкая. Самим надо.

#leopard 2 #контрнаступление всу #leopard 2a4 #уничтоженный leopard 2a4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Newsweek: "США любит победителей", поэтому и приостановили помощь ВСУ из-за провала контрнаступа
Politico: Из-за дефицита Leopard 2, переданных Украине, новая бригада бундесвера осталась без танков
Немецкое СМИ: Украине не хватает военных для обучения на танки Leopard 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
15
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
32
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
16
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
6
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
16
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
3
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
4
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
45
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
33
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

Влад Зверев
14:46
Корпус предлагает высокую производительность))
ASUS представила компьютерные корпуса ProArt с шасси PA602
BioMax
14:43
как продать брак с прибытком...запретить а потом урезать и понеслапсь
GeForce RTX 4090D могут урезать тензорные ядра, сохранив прежнее количество CUDA
Подарочек
14:40
Без аэрокула это не сборка, это как Шеша без трусов.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
BioMax
14:40
может там кабана жарють а мож сарай...видео сбивания и маневров че та не показывают...все херня какая то ....
Кадры неудачной штурмовки Су-25 ВСУ попали на видео – самолёт сбили из ПЗРК на правом берегу Днепра
Игорь Быков
14:37
Ну я в прошлом году именно самсунг купил, на смену прошлому самсунгу. Китайские погремушки с убогими оболочками не хочется брать.
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Свободный Пасечник
14:34
Но даже в зеркале плохо видно, очень мелко, трусикер рассказывал.
В нашей галактике могут существовать миллионы невидимых "зеркальных звезд"
Подарочек
14:33
Ну всё верно, украинским военным, согласно докладу британской разведки, оказывается, мешают… кусты и маленькие деревья.
Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
Чато--Бот
14:31
Сало уронили! Из ПЗРК "Верба".
Кадры неудачной штурмовки Су-25 ВСУ попали на видео – самолёт сбили из ПЗРК на правом берегу Днепра
Свободный Пасечник
14:29
SSD fistfucking pro 11
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Свободный Пасечник
14:27
Ну вот, можно же сделать нормальную сборку, если захотеть.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем