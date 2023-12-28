Это один из первых уничтоженных Леопардов

ТГ-канал «Оперативные сводки» показал видеокадры, сделанные в момент минувшего лета, когда целая группа немецких Leopard 2 пыталась пройти широким фронтом российские минные поля в попытках прорваться к азовскому побережью, но недооценка сил ВС РФ и бессмысленная надежда на западные образцы вооружений, в частности германские танки, привели украинский Генштаб к сегодняшней битве за Авдеевку. Причем по мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, пригород Донецка украинской армии придётся оставить уже в ближайшие 2 месяца. Но вернёмся к кадрам, записанным украинским военнослужащим.

По ярко-зелёному цвету близ стоящих деревьев и свежей травы можно сделать вывод, что танк был уничтожен в течение первых недель украинского контрнаступления, начатого в первых числах июня. Причем безбоязненность осмотра сожженной бронетехники наводит на мысль, что Леопард даже не успел подобраться вплотную к российским позициям, будучи уничтоженным на марше чем-то дальнобойным на территории контролируемой украинской армией ещё до начала контрнаступления в Запорожской области.

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Leopard 2A4. Источник фото: topwar.ru





Давайте предположим, чем предположительный Leopard 2A4 мог быть столь серьёзно разрушен. Например это могла быть выпущенная самонаводящаяся противотанковая ракета «Вихрь», размещаемая на ударно-разведывательных Ка-52 «Аллигатор», либо тяжелый 152-мм снаряд, выпущенный из российских дальнобойных гаубиц. Но тот факт, что попадание оказалось весьма серьёзным, говорит такой момент, что у танка и вовсе не осталось гусениц, а что-то взять для так называемой процедуры «каннибализации» не представляется возможным, так как ОБТ подвергся слишком серьёзным повреждениям. Его даже поэтому не стали эвакуировать в глубокий украинский тыл на одну из ремонтных баз, ведь теперь это не танк, а многотонное скопление черного и цветного лома, способного обогатить лишь счастливого приемщика металла.





Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"





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Вместе с тем западные аналитики, изучая с какой легкостью россияне различными способами выводят из строя один из самых современных и совершенных танков НАТО, пришли к неутешительным выводам, что передача Киеву актуальных образцов своей бронетанковой мысли полностью себя провалила и нанесла серьёзный репутационный удар всему танкостроения западного мира, показав, что продукция Krauss-Maffei Wegmann и вовсе не такая неуязвимая и стойкая, как внушалось с бесконечных статей и репортажей иностранных СМИ, И поэтому не трудно предположить, что в самом ближайшем времени очередных партий тех самых Леопардов для украинской армии ждать точно не стоит. Техника довольно дорогостоящая и редкая. Самим надо.