Невозможно противоборствовать ВС РФ с современными мобильными противовоздушными комплексами

Кадры неудачной штурмовой боевой миссии украинского пилота, решившего подавить российские силы на поверхности земли, попали на видео. Пилот ВС ВСУ, решившийся на столь отчаянный шаг, не успел покинуть горящую машину и упал вместе со своим пораженным штурмовиком.

По ставшей сегодня известной информации, Су-35 украинских сил был перехвачен в Херсонской области в момент попытки воздушного налёта на российские позиции, о чём сообщил известный журналист Юрий Котенок. По его словам, самолёт пытался совершить противоракетные маневры от фронтовых установок ЗРК, но из-за этого стал уязвим для наземных подразделений российской стороны, пролетев слишком низко от поверхности земли, чем и воспользовались бойцы группы ПВО, вооруженные современными ПЗРК. Именно из такого комплекса штурмовик и был сбит.

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Источник фото: iz.ru





Видео горящей на земле боевой машины опубликовал ТГ-канал «Херсонский вестник». По уточняющим данным, последний вылет для украинской стороны состоялся рядом с Бориславом. После падения над местом удара боевой машины об землю в небо уходит плотный слой чёрного дыма. А сам удар об плотную поверхность не выдержали ракеты, сдетонировавшие практически сразу после экстренной посадки.

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В то же время украинские пилоты, не задействованные в зоне проведения российской спецоперации, из Великобритании для продолжения дальнейшего обучения, отправились в Данию, где должны завершить курсы по овладению американскими истребителями F-16, обещанными в свою очередь правительством Нидерландов украинской стороне.