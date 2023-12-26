Глядишь, к 2030 году и выучатся

Искренняя мечта Украины и её жителей о появлении в её воздушном пространстве американских F-16, пусть со скрипом, маленькими шажками, всё-таки начинает постепенно сбываться. Так по заявлению пресс-офицера Минобороны Соединенного Королевства, первая пилотажная группа, состоящая из 6 человек, прошла предварительные курсы на туманном Альбионе и в полном составе убыла в Данию. Теперь уже в скандинавской стране лётчики украинской авиации продолжат своё обучение пилотированию столь ожидаемых истребителей.

Вместе с тем на территории острова задействована новая расширенная группа, состоящая из 10 человек.

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Источник фото: af.mil





Правда украинскому президенту Владимиру Зеленскому и генералу Валерию Залужному ещё слишком рано радоваться: по утверждению иноСМИ, аэродромы восточноевропейской республики больше похожи на «вспаханное поле», чем на идеальную взлетно-посадочную полосу, необходимую для F-16. По мнению западных журналистов, «американец» слишком нежный и хрупкий, чтобы взлетать без происшествий с неухоженных украинских военных аэродромов. Он весьма чуток к качеству покрытия и его длине, которое должно быть гладким и протяжённым.

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И пока F-16 «едут» на Украину вот уже какой год, в ВСУ сами стали признавать что американский истребитель вовсе не панацея. Так заявлено, что ракеты россиян, летящие по баллистической траектории, неуязвимы против F-16. Последнему лишь останется «наблюдать», как условный «Искандер» поразит любую выбранную наземную цель.