На таких "пользователей" никакой редкой западной техники не напасёшься

Неприятная история приключилась с редким экземпляром иностранной бронетехники, переданной союзниками Киева своим украинским сторонникам. Созданный совместными усилиями бронированный вездеход BvS 10 Viking Великобритании и Швеции двухзвенный транспорт, способный преодолевать весьма труднодоступные участки бездорожья, был потерян в результате неудачной эксплуатации.

В момент одной из поездок поближе к передовой, украинский механик-водитель не рассчитал то ли проходимости, то ли габаритов и вероятного клиренса, умудрился застрять в зарослях местного кустарника. Так как рядом с ЛБС каждая секунда на счету, при наличии постоянных «глаз» в небе, подразумевая разведывательные беспилотники россиян, украинскому десанту пришлось бросить дорогостоящую технику прямо здесь, в квадрате Песчановки. А уже очень скоро одиноко стоящий на Херсонском направлении броневик был обнаружен ВС РФ. Тратить на «вкопанный» неподвижный объект дроны-камикадзе показалось слишком нерациональным, поэтому его просто закидали так называемыми сбросами с дроном. После было дело секунд, когда смог загореться.

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Источник фото: ukdefenceforum.net









Известно, что славящаяся своей проходимостью бронемашина была отправлена правительством Нидерландов, когда украинский Генштаб получил как минимум 28 образцов такого типа транспорта. Уничтоженный «Viking» был на содержании 38-й бригады украинских морпехов.









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Сама машина представляет собой состоящий из двух звеньев бронированный «автобус», оснащённый дизельной силовой установкой совокупной мощностью в 285 л.с.. С таким двигателем по хорошей дороге «Viking» разгоняется до 70 км/ч с запасом хода до 500 км. Так как техника боевая, на вооружении возможны пехотные пулеметы от лёгкого 7,62-мм калибра и до 12,7-мм тяжелого.