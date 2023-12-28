Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
"РВ": Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку, заставляя ВСУ перебрасывать резервы
Тем самым другие участки ЛБС у ВСУ становятся значительно ослабленными

реклама

   Под Авдеевкой российская сторона приступила к новой фазе наступательных действий. Такими сведениями располагает ТГ-канал «Русская весна», имеющий достоверные источники среди военнослужащих ВС РФ, находящихся в районе пригорода Донецка.

   В настоящий момент украинский авдеевский гарнизон находится в так называемом тактическом окружении. Следующим вполне логичным шагом будет то самое полное физическое окружение украинских бригад, находящихся в авдеевском «полукотле». 

реклама

   Украинская оборона здесь взламывается прекрасно зарекомендовавшими себя при штурме Бахмута (Артёмовска) тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». По позициям ВСУ так же активно применяются «труднопереносимые» бомбовые удары авиационными звеньями ВКС РФ.


Источник фото: topwar.ru


   Вместе с тем украинский генералитет в лице главкома сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, считает, что Авдеевка является одним из самых трудных направлений для украинской армии. Участков ЛБС без активной фазы сражений здесь абсолютно нет совсем. Даже с других направлений в район Авдеевки дополнительно перебрасываются подкрепления бригадного уровня. Таковой является 116-я Мех. бригада.



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Не менее «оптимистичен» и командующий ВСУ Валерий Залужный. По словам генерала, который прямо сказал, что «глубоких прорывов российской обороны ожидать не приходится». Вместе с тем в ближайшие 2-3 месяца стоит ожидать оставления украинской армией Авдеевки из-за давления российской стороны.

#авдеевка
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Авдеевка становится новым Бахмутом из-за пресс-конференции Залужного
ВСУ ослабляют оборону под Работино и перебрасывают в Авдеевку новые силы, но боятся ложного маневра
Генерал ВСУ Тарнавский считает, что ВС РФ готовит главный удар в направлении Авдеевки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
5
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
11
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
21
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
2
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
7
Представлена док-станция, превращающая ноутбук в высокопроизводительный геймерский сетап
5
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Ноябрьские поставки чипов в Южной Корее рекордно выросли, указывая на восстановление рынка памяти
+
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
В России построят еще автозавод, который будет конкурировать с ГАЗом и КАМАЗом
1
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
6
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
2
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
Российская частная компания «Спутникс» заявила о выпуске более 120 космических аппаратов в 2023 году
1
Китай создает самый мощный гиперзвуковой двигатель в истории
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Украина получит последние $250 млн. военной помощи от США: на что будут потрачены
5

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
7
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
49
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
46
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
20
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
41
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6

Сейчас обсуждают

Артур Сатлыков
23:47
Надеюсь они вернут нормальную звонилку. А то недокостылем на Гугле невозможно пользоваться
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
Кирилл Сидоров
23:44
Сколько всего ледоколов?
В России начато строительство еще одного вооруженного ледокола уникального ледового класса Arc7*
Александр Сазанцов
23:40
М ясно
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
Boris Kopyltsov
23:22
Ну тогда Зион с алика. Если так важно чтобы не АМД.
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Тахир Семененко
23:12
Ну теперь то точно страпоны вовремя приходить будут
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
Asker 013
23:04
Вангую - по цене Xiaomi задавит все концерны ... они могут
Xiaomi представила электромобили SU7 и SU7 Max
Дед Мороз
23:04
За ракеты и снаряды естественно деньги заплатят с учётом доходности производства, а парламент Японии уже дал разрешение, так что все нормально.
Gigabyte опубликовала тизер с новой видеокартой в преддверии выставки CES 2024
Steve Dekart
23:03
Когда будет "Решаю характерную проблему в MacOS..."?
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
Denis Lykov
22:49
Или: админ007 🥱
25 паролей, которые никогда не следует использовать в Интернете
Denis Lykov
22:48
... а мой: админадмин 🦧🦧🦧 🤣
25 паролей, которые никогда не следует использовать в Интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем