Тем самым другие участки ЛБС у ВСУ становятся значительно ослабленными

Под Авдеевкой российская сторона приступила к новой фазе наступательных действий. Такими сведениями располагает ТГ-канал «Русская весна», имеющий достоверные источники среди военнослужащих ВС РФ, находящихся в районе пригорода Донецка.

В настоящий момент украинский авдеевский гарнизон находится в так называемом тактическом окружении. Следующим вполне логичным шагом будет то самое полное физическое окружение украинских бригад, находящихся в авдеевском «полукотле».

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Украинская оборона здесь взламывается прекрасно зарекомендовавшими себя при штурме Бахмута (Артёмовска) тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». По позициям ВСУ так же активно применяются «труднопереносимые» бомбовые удары авиационными звеньями ВКС РФ.





Источник фото: topwar.ru





Вместе с тем украинский генералитет в лице главкома сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, считает, что Авдеевка является одним из самых трудных направлений для украинской армии. Участков ЛБС без активной фазы сражений здесь абсолютно нет совсем. Даже с других направлений в район Авдеевки дополнительно перебрасываются подкрепления бригадного уровня. Таковой является 116-я Мех. бригада.









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Не менее «оптимистичен» и командующий ВСУ Валерий Залужный. По словам генерала, который прямо сказал, что «глубоких прорывов российской обороны ожидать не приходится». Вместе с тем в ближайшие 2-3 месяца стоит ожидать оставления украинской армией Авдеевки из-за давления российской стороны.