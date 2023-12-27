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Madarator
Daily Mail: Руководство Tesla 2 года скрывало, что робот на одном из заводов травмировал человека
Можно спросить: А Скайнет уже начал?

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   Восстание кэмероновского Skynet ещё официально не началось, но по отдельности некоторые из роботов стали нападать на человека. Причем такие события происходят на известных фабриках. Так промышленный робот на одном из заводов Tesla атаковал человека. Об этой новости решило рассказать издание Daily Mail, ссылаясь на источники внутри компании.

   В публикации утверждается, что нападение случилось ещё два года назад в 2021 году, но информация о нём стала известной лишь под конец уходящего 2023 года.

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   Корреспонденты газеты выяснили, что из-за серьёзного сбоя на так называемой гигафабрике в округе Техаса и случилось происшествие. Как оказалось, робот-манипулятор перепутал местного инженера с алюминиевой деталью для фирменного автомобиля и схватил. Сотрудник получил видимую травму, а полы производства были вымазаны в крови инженера.


Источник фото: Хабр


   По словам личного адвоката потерпевшего Ханны Александр, топ-менеджмент масковской Теслы специально скрывает подобные инциденты, которые были и ранее. Делается это для существенных налоговых послаблений от американского правительства.

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   По её данным пострадавший инженер в ходе инцидента травмировал руку и спину. Свидетелями «нападения» оказались двое рабочих, которые со страхом и наблюдали, как машинный робот, перемещающий только что отлитые алюминиевые заготовки, перепутал детали с живым организмом, вместо них подхватив человека.

#tesla #daily mail #giga texas #робот напал на человека
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