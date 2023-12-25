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Madarator
BBC: Тысячи мигрантов сформировали колонну в Мексике и идут к американской границе
Кажется про Украину скоро все забудут

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   С каждым новым днём бурно закипающие мировые события делают интерес к судьбе Украины все более туманным и абсолютно скучным. Кого волнует в условном донельзя латинизированным Техасе или замерзающем Лондоне судьба пригорода Донецка Авдеевки, где у ВСУ невероятный дефицит снарядов и бронетехники. Без чего последние вынуждены будут, согласно заявлениям главы местной военной администрации Виталия Барабаша, «оставить Авдеевку в несколько дней». Разумеется, будущим американским избирателям битва за Донбасс абсолютно безразлична, так как не менее чем через год состоятся выборы американского президента. И что там происходит в заснеженной Авдеевке, им знать нет нужды. Да и выросшие цены на топливо «благодаря» хуситским атакам в акватории Средиземного моря им куда ближе, так как непосредственно влияют на внутреннее экономическое благополучие.

   Вместе с тем, что точно американском избирателю не чуждо, в том числе как демократического, так и республиканского толка, так это событие в Мексике, где тысячи мигрантов сформировали колонну и организованным строем идут к американской государственной границе.

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   Причем колонна состоит из людей различного рода национальностей и государств американского континента. То есть в 7000-колонне есть жители Южной и Центральной Америки. Среди которых есть и дети, которых по утверждению американской BBC – «целые тысячи».




   Само шествие стартовало из городского пункта Тапачула, что находится в Мексике. Причем что наиболее «больно» для сердобольной демократической партии США, головная часть колонны несёт гигантский транспарант с донельзя провоцирующей надписью «Побег из нищеты». И вот как «скажете», американскому правительству, состоящему из демократов в большинстве своём, не пропустить своих потенциальных избирателей вопреки всем законным нормам на территорию своего «социального» государства? Да и какой это сказочный электоральный подарок действующему главе Белого дома Джо Байдену.

   Но именно к ситуации, когда границы ключ переломлен пополам, как пел когда-то в своей легендарной песне Егор Летов, очень плохое отношение у условных республиканцев, поставивших во главе угла политики своей партии жесткое отношение к такого рода демаршам, где в битве за ужесточение миграционного законодательства подвисла долгожданная помощь Украине, которую Киев ждёт уже, начиная с минувшего августа.  

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   Разумеется, укрепление границы США и Мексики, это то, что больше всего сейчас интересует Америку и её две главные партии. Поэтому нетрудно предположить, что помощь Украине в каком бы то не было варианте, висит на самом тонком волосе из всех возможных прямо сейчас.

#мексика #мексика и сша #мигранты в сша
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