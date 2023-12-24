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Madarator
Генерал из Франции заявил, что на Украине воцарится трудная зима, а успех ВСУ маловероятен
Решение простое – дайте больше "денег" Украине. Но кто ж их даст?

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   Наступают непростые времена, а украинский народ ожидает до крайности неприятная зима, которую без преувеличения можно назвать «черной». Такой точки зрения придерживается генерал из Франции Жан-Поль Паломеро, занимавший в свое время кресло начальника воздушного флота Пятой республики. 

   Причем надежды украинской стороны не могут быть позитивными в принципе, надеясь получить долгосрочную или среднесрочную положительную динамику. Единственное, на что стоит рассчитывать с относительной долей скромной уверенности, так это что текущая линия боестолкновений не начнёт перемещаться в сторону территорий, ещё контролируемых Украиной. А такое весьма вероятно может случиться, если украинская армия дрогнет, уверен экс-высокопоставленный военный.

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Источник фото: РБК

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Разумеется, отставной генерал под конец интервью добавил маленькую песчинку надежды, заявив, если Вашингтон и Брюссель поменяют свои планы, и всё-таки решат не словом, но делом, увеличить финансирование Киева. Но такой исход по ряду признаков невозможен из-за предвыборного года в самих США и нарастающих настроениях евроскептицизма в самом ЕС. 

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