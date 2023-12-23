К прибытию сложного технического устройства на космодромном полигоне все уже готово и отрегулировано

Официальные представители «Роскосмоса» рассказали, что ракета-носитель «Ангара-А5» была отправлена для серии испытательных тестов на космодром Восточный. К прибытию сложного технического устройства на космодромном полигоне все уже готово: необходимое оборудование отрегулировано должным образом и только ждёт летного образца.





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Согласно обнародованным данным, «Ангара-А5» и «Ангара-А5М» будут задействованы в качестве единых трехступенчатых комплексов в ракетном комплексе «Амур». По полному наименованию «Амур-СПГ» представляет собой передовую метановую ракету, где разгонные ступени могут быть использованы повторно в качестве многоразовых.

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А первый запуск передовой ракеты должен состояться до 2030 года. О чем летом рассказал замгендира «Прогресс» Даниил Субботин. И до этого периода отдельно должны быть проверены как раз многоступенчатые модули, коими и является искомая Ангара. Которая в зависимости от модификации, классифицируется как лёгкая или как тяжелая ракета. Первые испытательные запуски этой ракеты-носителя были проведены практически 10 лет назад в 2014 году. Новый пуск должен состояться уже в следующем 2024-ом.