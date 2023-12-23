Что называется, "открыл Америку"

На протяжении практически 10 лет под кураторством непосредственно специалистов из США, ГУР Украины получало тщательно собранный опыт от своих коллег из разведслужбы Америки, чтобы совершать потом диверсии на территории РФ. О непосредственном участии ЦРУ в деле ковки диверсионных отрядов и лиц, занимающихся саботажем, поделился в беседе тележурналистами канала NBC News Марк Полимеропулос.

По словам уже отставного сотрудника одной из самых известных в мире разведывательных спецслужб, с момента прихода к власти Петра Порошенко и так называемой «революции Достоинства», кураторы из ЦРУ учили украинских разведчиков всем азам и дальнейшему прогрессу по части оперативных мероприятий.

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Источник фото: иноСМИ







На это было затрачено практически 10 лет и высокая эффективность стала фирменным украинским почерком, считает отставной офицер.

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Но вместе с тем не по душе тайные операции Вашингтону, которые своим резонансом задевают непосредственно Белый дом и его репутацию сотрудничающего с политиками, публично оправдывающими грязные методы. Причем администрация Байдена под этим подразумевает ту самую эскалацию конфликта из-за противоправных действий сотрудников украинских спецслужб.