А расширенный боекомплект отобьет любой налёт барражирующих боеприпасов и FPV-дронов

Под конец года прекрасно зарекомендовавший себя на африканском континенте, Сирии и на Украине, российский «Панцирь» получил очередной пакет модернизации в лице новой версии. Теперь «Панцирь-СМ» смог улучшить свои тактико-технические характеристики по целому ряду пунктов.

Ракетно-пушечный комплекс обзавелся как новым вооружением, в лице компактных ракет, так и обновленной технической начинкой в высокотехнологичном оборудовании. Внедрение высокоскоростных «антиракет» с расширенным вдвое боекомплектом позволит сбивать куда больше целей до перезарядки. Кроме того враждебные объекты будут сбиваться на значительном удалении от первоначально заложенного в предыдущем варианте. Это касается как FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, так и обычных мин и иных быстро движущихся мелких целей. А использование модульных контейнеров с новоразработанной компактной ракетой позволит монтировать на одну установку до 96 ракет.

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Источник фото: missilery.info





Поработали инженеры в модификации и над расширением технических возможностей антенны-сканера. Последняя (Панцирь-СМ) стала куда более «глазастей»: поле зрения расширилось до 75 километров вместо базовых 37 км. Так же если отталкиваться от назначения установки, появились варианты (Панцирь-СМ-ТБМ), способные работать по множественным целям куда более объемным боекомплектом из 24 полноразмерных ракет. Для этого с ПУ снимают пушки и отслеживающие антенны, а в качестве наводчика выступает головная машина или командный пункт, выдающий по защищенному цифровому каналу координаты воздушных целей.





Источник фото: InfoSTEP







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Кроме того, несколько пусковых машин можно объединить в одну хорошо слаженную тактическую единицу, где под командованием одной ЗРПК все остальные будут «ведомыми» и выполнять функции по отражению особо массированного налёта. Так же появилась функция дополнительной радиолокационной маскировки, когда команды на цель будет отдавать не одна из машин «Панцирей», а управляющая система C-400 «Триумф». Этакий симбиоз младшего и старшего ЗРК.