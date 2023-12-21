А партнеры объявили голодный "бойкот"

Ситуация на передовой кардинально ухудшилась для ВСУ из-за практически перманентного явления «на ленточке» российских барражирующих боеприпасов. О текущих непростых буднях украинской армии решил рассказать экс-генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

По словам высшего офицера, ситуация дошла до такого абсурда, что операторы бронетехники стараются не подъезжать близко к линии разграничения, из-за боязни 100%-обнаружения и моментального прилёта дронов-камикадзе. Даже если ситуация касается экстренной эвакуации раненых. Теперь такую процедуру приходится выполнять самим украинским военнослужащим, отвлекающимся от удержания позиций, и вынужденным на своих плечах или носилках, транспортировать на несколько километров своих сослуживцев.

реклама





Источник фото: Рамблер





Так же бывший командир спецназа назвал расстояние, где ситуация вынуждает держаться механиков-водителей БМП и БТР удержаться на удалении от ЛБС. Так в наиболее «безопасной» версии, эта дистанция доходит до 3 километров, в наиболее сложном случае приходится глушить моторы уже в 8 километрах от передовой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем точно такой же результативности и доминирования на поле боя украинская сторона позволить себе не может. Так как российские РЭБ подавляет украинские роевые налёты, чего нельзя сказать, когда роями БПЛА атакует уже Россия. Вместе с тем в провалах на этом направлении виноваты не союзники Киева, по мнению Кривоноса, а политическое руководство, так и не сумевшее наладить собственное производство. И тут стоит сделать ремарку: Кривоноса уволили со службы в каденцию Зеленского, поэтому не удивительно что некогда командир спецназа всё ещё дуется.