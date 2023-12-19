Запад всё это знает, но старается не замечать

Непростые времена для Украины выражаются отсутствием успеха на передовой, где ВСУ не остаётся ничего иного, как просто сдаваться. Всему виной острейший дефицит в военной технике, в частности боевой авиации, которую уже практически уничтожили истребители ВКС РФ и «загоризонтные ракеты» передового комплекса С-400 «Триумф», считает немецкий военный журналист Юлиан Репке.





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Фото взято из открытых источников





О том что для украинской армии всё идёт к печальному финалу, обозреватель Bild «винит» западные страны, которые попросту перестали замечать нужды украинских военных, а ведь согласно всё тем же доктринам НАТО, передовые штурмовые подразделения не могут действовать без прикрытия с воздуха и огневой поддержки воздушных истребителей, оказывающих посильную огневую помощь в уничтожении бронетанковых групп противника. Но словно этого «мало», действующие на передовой украинские войска испытывают острую нужду и в противотанковых вооружениях, в частности снарядах 155-мм для западных гаубиц. А осмелевшие ударные группы россиян уже более активно идут на приступы ослабевших оборонительных украинских позиций, зная что у тех помимо снарядов и пушек, уже осталось слишком мало дронов-камикадзе.

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Причем украинская оборона трещит по всей линии боевого соприкосновения: от Харьковской области и до Запорожской степи, где десантники уже вклиниваются в передовые порядки ВСУ, достигнутые в момент тяжелого летне-осеннего контрнаступления.