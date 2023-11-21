Голливуд от умелых действий йеменских партизан просто отдыхает

В мировой сети были опубликованы кадры работы досмотровой группы хуситов, где йеменские повстанцы из группировки "Ансар Аллах" умелыми действиями, больше похожими на слаженную операцию, проведенную голливудскими командос, захватили израильское грузовое судно с экипажем. Так пресс-офицер политической организации в личном ТГ-канале "Yemen Wrath" опубликовал нарезку видеокадров, где группы захвата, действуя умело и быстро, в том числе с транспортного вертолета Ми-8, осуществили нападение на морской автомобилевоз.





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Источник фото: bbc.com







Так безучастная камера зафиксировала, как воздушное средство десантировалось прямо на палубу Galaxy Leader. Надводную поддержку осуществляли катера с вооружёнными бойцами. Совместными действиями был установлен контроль над командным мостиком, после чего экипаж сдался, а флаг Багамских островов был заменён на йеменский, после чего транспортник проследовал в порт Ходейда Йемена.

Немногим ранее все крупные новостные агентства мира сообщали, что хуситы из Йемена провели успешный захват в акватории Красного моря корабля, принадлежащего через сеть оффшорных фирм-прокладок израильской компании Ray Shipping. В Тель-Авиве опровергли эти слова, официально заявив, что судно является британской собственностью, а судовая команда входит в состав японской фирмы.





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