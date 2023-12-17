Причем где-то в Киеве сразу поняли о ком идёт речь

Владимир Путин выступил перед членами партии «Единая Россия» и рассказал свое видение России в глобальном мире, где самая большая страна в мире останется самодостаточным и суверенным государством, иначе альтернативы быть не может для Москвы. Если будет выбран другой путь, то такой страны больше не будет на географической карте мира. А что бы подобного никогда не случилось, необходимо самим определять и «конструировать» своё будущее, невзирая на желания и высказанные мысли иных стран, обладающих некоторым авторитетом.





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В частности российский президент высказался, что «обмена на колбасу», жертвуя своим суверенитетом не будет, в чём было обвинено руководство одного из государств, выбравшего лёгкий путь «сотрудничества», больше похожего на классическую кабалу, в чём уже успели убедиться обычные мирные жители, когда внешние границы оказались полностью закрыты для мужчин и вполне вероятно в скором времени точно такая же участь ожидает и военнообязанных женщин, о чём полунамёками утверждает народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, рассуждающая на платформе публичных площадок о настойчивой необходимости отправить женщин восточноевропейской республики поближе к передовой, в качестве «поваров и экономистов».

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И возвращаясь к «колбасе»: на Украине в лице чиновника офиса украинского президента Ростислава Шурмы очень надеются, что передача российских замороженных активов очень бы обрадовались в Киеве, где только лишь дивиденды от этой процедуры позволят получить ежегодно как минимум 15 млрд. долларов в украинский бюджет. Правда так-то оно так, но результат может больно ударить по ЕС и США, которые на данный момент являются тихой гаванью инвестиций большинства стран мира. И в случае наступления такого прецедента со скоростью первой космической скорости забирающие все свои вложения обратно.