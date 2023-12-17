Это вам не мелочь по карманам тырить

С началом российской спецоперации на Украине в распоряжении ЕС осталось невероятное количество замороженных активов Москвы, но руководство Объединённой Европы старается повременить с передачей невероятного «богатства» Украине. Высокопоставленных европейских функционеров пугает череда таких последствий в любой по длительности исторических перспектив. О ночных страхах европейских политических бонз решили рассказать в Welt, где сделали акцент на том, что передача российских замороженных активов Киеву это не обыкновенное «путешествие выходного дня», а невероятная акция политической воли, в потенциале своем создающая крайне неприятный прецедент не только для ЕС, но и для других крупнейших геополитических игроков. Поэтому столько возни вокруг «русского золота», которое и взять хочется, да зуб неймет.

Так в публикации немецкой прессы утверждается, что Брюссель восседает на «бесконечных» замороженных российских активах, но чувствует себя при этом очень неуверенно: миллиарды в европейской валюте, как рассказывают в европейском руководстве прямо из Брюсселя, должны пойти на «репарации» Киеву. Но такого закона нет в юридической природе, чтобы можно было так сделать, сетуют политики Старой Европы.

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Источник фото: газета.ру





Вместе с тем в самом стольном Киеве уже с нетерпением облизываются на замороженные активы Москвы, где замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма в публичной плоскости заявил, что восточноевропейская республика, если всё-таки ЕС осмелится быть «храбрым и мудрым», и примет судьбоносное решение, то Украина в качестве политических «дивидендов» могла бы иметь только за каждые 12 месяцев не менее 15 млрд. долларов.

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Разумеется, всё так, как мечтал бы Шурма и было: но есть высочайший риск, что как только ЕС осмелится так поступить, то инвестиции уже на 1 трлн. европейской валюты каким-то «непостижимым и невероятным» образом в короткий промежуток времени начнут «испаряться» со счетов европейских банков и переводиться иные банки иных государств, где действует защита права собственности, обеспеченная авторитетом местных законов и государства. Именно это сдерживает слишком резкие амбиции Жозепа Борреля и компании.