Как оказалось, СВО – это не только лишь Ланцеты и Солнцепеки

О том что наступать тяжело не только из-за дефицита в личной силе и недостатке боеприпасов и передовых западных танков, убедились на себе украинские военнослужащие, решившие «без вёсел и моторов от лодок» форсировать зимнюю распутицу из грязи, доходящую чуть ли не «по шею» на автомобилях западного производства. Причем бронетехника сугубо военная с высоким клиренсом и мощными моторами. Но видимо природа украинской степи оказалась куда суровее чем бесконечные песочные барханы или каменистые почвы американских или европейских полигонов. И как оказалось, украинская грязь хваленым западным образцам вовсе «не по колено».





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Источник фото: ТГ-канал "RT на русском"







По кадрам с видео понятно, как колонна лёгкой западной бронетехники ВСУ, словно полностью беспомощный экземпляр, никуда не движется, оказавшись полностью увязшей в глубоких слоях грязи. На помощь, что бы хоть как-то облегчить движение и освободить от грязевого плена застрявшие Хамеры и иные бронемашины, пришла самая обыкновенная пехотная лопата и усилия украинских военнослужащих.





Источник фото: Телеграм





Где снято видео, точно неизвестно, но популярность в мировой Сети «документалка» набрала огромную.

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Вместе с тем то ли из-за грязевых морей на передовой, как на кадрах свыше, а то ли из-за других ограничивающих факторов, по информации германского издания Bild, украинский Генштаб решил отказаться от наступательных действий в будущей краткосрочной перспективе и перейти к оборонительным действиям, надеясь накопить наступательный потенциал к концу 2024 года, если конечно Вашингтон и Брюссель не откажутся от помощи Киеву.