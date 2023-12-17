Не зарубежным ли офицерам знать, что от гиперзвуковой ракеты не спрятаться за толщами бетона

Российская армия, умело сочетая ложные пуски, имитирующие электромагнитными излучениями «скоростную сигнатуру» гиперзвуковых ракет, не забывает от слова совсем, самыми настоящими «Кинжалами» поражать особо важные цели, несмотря на наличие эшелонированных позиционных районов ПВО ВСУ, в том числе защищаемых передовыми версиями ЗРК «Patriot». Так согласно оперативной разведывательной информации, поступившей с Хмельницкой области Украины, стало известно, что под воздушной гаванью Староконстантинова располагается секретный бункер со старшими офицерами НАТО. Незамедлительно по стационарному объекту с железобетонными сводами была выпущена ракета 9-А-7660 с одного из российских МиГ-31К.





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Источник фото: Пикабу





Как оказалось в последствии, глубоко под землей военного аэродрома проходило совещание офицеров НАТО, среди которых были граждане Чехии и Польши. В момент штабной встречи их и настиг роковой удар, написал ТГ-канал «Русское оружие», ссылающийся на анонимные источники в российском командовании.

Само наличие атаки признал и спикер ВС ВСУ полковник Юрий Игнат, рассказавший такой факт, что с момента прилёта головной части гиперзвуковой ракеты отсутствует мобильная связь в округе.

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По словам одного из оружейных инженеров, тесно связанных с созданием воздушных ракет, «Кинжал», попавший в точку расположения бункера, смог преодолеть до 30 метров земли, которая на Западе Украины особенно мягкая, и уничтожить углубленный объект.