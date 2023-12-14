А Зеленский тем временем совершил незапланированный визит в американский штаб военной помощи Украине в Германии

Сегодня территория Украины подверглась массированной ракетной атаке, в том числе ударами гиперзвуковым вооружением. По данным ТГ-канала «Военная хроника», ВКС РФ нанесли удары по американскому ЗРК «Patriot», размещённому на территории украинской столицы. По информации редакции, боеголовки смогли атаковать как пусковые установки с «антиракетами», так и сканирующий радар-антенну.

Так же уже по информации ТАСС, мощная детонация произошла в квадрате местности воздушной гавани Жуляны, размещенного в Киеве. Именно по ранним публикациям известно, что в этом районе размещены позиционные районы ПВО, прикрывающие украинскую столицу.

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Источник фото: google.com





Вместе с тем официально представляющий Воздушные силы ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что если куда-то российские «Кинжалы» и попали, или даже если их сбили, то эта информация будет скрыта от публичного разглашения.





Источник фото: Rg.ru





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И по словам Игната ударам гиперзвуковым вооружением подвергся и аэродром в Староконстантинове, где в специальных защищенных ангарах хранятся Су-25М с западным ракетным вооружением класса «воздух-поверхность» и тут же располагается 7-я бригада тактической авиации ВСУ. О результатах здесь ракетных ударов Игнат, будучи верным выше сказанному, решил не рассказывать. Вместе с тем можно дополнить, что в текущем году российская разведка стала куда более оперативно реагировать на оперативно поступающую информацию и своевременно передавать её в авиационные штабы или командованию ракетных войск.