Тревогу забил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат

Украинский спикер ВС ВСУ Юрий Игнат забил тревогу. По словам официального представителя украинской армии, российская сторона использует «электромагнитный слепок» гиперзвукового «Кинжала» наряду с реальными высокоскоростными ракетами. «Магнитная сигнатура» виртуальной ракеты точно такая же, как и физического 9-А-7660, причем обмануть получается современные западные радиолокационные системы. Зарубежное высокотехнологичное оборудование «видит» запуск ракеты, так как якобы скорость электромагнитного импульса и иные параметры вполне соответствуют настоящим образцам. Об этом полковник рассказал местному изданию НТА 14 декабря.

По словам военного специалиста, это хитроумные «проделки» российского РЭБ и они жутко мешают украинскому командованию, часто нарушая его планы, а то и вовсе отменяя их.

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Источник фото: дзен-канал "Царьград"







Между тем на исходе ноября западные СМИ в лице The Economist поделились информацией в своём материале, что российская армия доминирует на поле боя своими системами радиоэлектронного противодействия, а вся высокотехнологичная продукция Запада, переданная украинской армии, оказывается практически бессильна перед изобретениями военных инженеров РФ. Последнее касается, в том числе и ракет SCALP и Storm Shadow, созданных британскими и французскими компаниями, запускаемых с самолётов. Причем помимо ракет класса «воздух-поверхность», успешно нейтрализуются и наземные управляемые снаряды особой мощности ATACMS и менее сильные корректируемые снаряды HIMARS.





Источник фото: army.ric.mil.ru







Помимо высокоточного ракетного оружия, от мощного воздействия различных импульсов и средств РЭБ страдают и сами авиационные носители, когда ряд приборов и оборудования «выходят из себя», заставляя офицеров ВСУ отменять боевую миссию и кое-как возвращаться на аэродромы базирования с сильно поломанным цифровыми помехами оборудованием самолётов.

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Так же можно констатировать, что российский ОПК развернулся во всю мощь и стал устанавливать миниатюрные средства РЭБ даже на бронетехнику. Таким стал комплекс РЭБ «Лесочек», блокирующий радиосигналы управляемых мин и фугасов ВСУ.