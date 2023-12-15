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Madarator
Т-80БВМ получили усовершенствование и отправились на СВО – высокоточное оружие Запада будет мазать
Российский ОПК разогнался до небывалых величин

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   Неожиданная хакерская атака на цифровую инфраструктуру украинской армии или непреднамеренная утечка информации позволила широкой общественности по обе стороны от текущей линии ЛБС украино-российского конфликта ознакомиться с недавними потерями немецких танков Leopard в ВСУ, оказавшимися беззащитными против большого ассортимента российских вооружений. А тем временем разогнавшийся до небывалых величин отечественный ОПК с опережением всех производственных графиков порадовал ВС РФ досрочным выпуском тяжелой бронетехники.

   Так Т-80БВМ образца 2022 года прямо с конвейера получают защитные комплексы, воспрепятствующие в максимальной степени обнаружению и наведению по лазерному лучу высокоточного вооружения, в том числе и западных образцов. Помимо противоракетной защиты модифицированный Т-80 обновился и по части защиты от FPV-дронов.

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Т-80БВМ обр. 2022 года. Источник фото: vk-сообщество "Вооружённые Силы Новороссии"


   Как прокомментировали апгрейд в МО РФ, новые изменения продиктованы прежде всего опытом участия российских танков на ЛБС, где передний край просто перенасыщен противотанковыми ракетными системами с наведением и коррекцией и различными ударными дронами украинской армии.

   Вместе с тем прибытие в зону СВО новых танков внушило экипажам дополнительную уверенность в своей защищенности и позволившей в должной мере увеличить пребывание «за ленточкой», так как «досаждающие» факторы в виде дронов ВСУ и его ракет с лазерным наведением стали больше промахиваться мимо русских танков.


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#т-80 #т-80бвм #противодронная защита на российских танках #противодронная защита на танках
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