Потому что американский Санта-Клаус просто устал

Полёт украинского лидера Владимира Зеленского в далёкий Вашингтон оказался безрезультатным, если не сказать больше. В этом уверены в германском издании Die Zeit. Согласно редакционному материалу, текущий украинский президент вернулся из поездки с пустой корзинкой без подарков от «заокеанского» Санта-Клауса, подразумевая под добрым дедушкой американского лидера, так и не сумевшего найти общий язык с недовольными республиканцами, не желающими голосовать за законопроект военной поддержки для Украины и Израиля, где восточноевропейское государство должно было получить 61 млрд. долларов на закупку американских вооружений и боеприпасов. Представляющие партию Дональда Трампа законодатели недовольны, что Джо Байден и Владимир Зеленский не смогли предоставить конкретный план будущих действий ВСУ на следующий год. А выделять «в пустоту» такие гигантские деньги американские конгрессмены попросту оказались не готовы.





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Источник фото: google.com





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Причем отдельный акцент автор публикации Хауке Фридерихс делает на прошлой поездке Зеленского, когда тот получил вал оваций, как от демократов, так и от отрешенных от проблем украинского лидера республиканцев. А вот недавний визит ледяного декабря встретил Владимира Александровича не менее холодным душем из безразличия и недовольства американских политиков. Всё что смог сделать Байден в этот раз, так это «наградить» ничего не значащими для ВСУ 200 млн. долларов, которых явно хватит лишь на 2 недели средних по активности боевых действий.