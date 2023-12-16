Но видимо Вашингтон и Брюссель это совершенно не волнует

Пока в Вашингтоне заняты межфракционными дебатами по поводу внутренней политики и явному отсутствию желания договариваться по поводу южной границы и миграционного вопроса, а в НАТО назревает свой собственный кризис, украинское государство без помощи двух вышеперечисленных субъектов мировой политики может достичь к будущему лету той позиции, после которой последует неминуемое поражение от России на полях СВО. О непростой перспективе Украины в самое ближайшее будущее решил рассказать ТВ-канал CNN в бесе с высоким американским чином.

Вместе с тем по прогнозу западных аналитиков из спецслужб Украине будет очень сложно, уже начиная с этой зимы, если США и НАТО будут так долго «думать» и помогать лишь высокопарными словами и ничего незначащими обещаниями, а не оказывать реальную помощь, передавая технику и боеприпасы.

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Источник фото: iz.ru





Высокопоставленный офицер считает, что счёт идет лишь на месяцы, результатом которых Украина получит поражение «в поле» за которым последует череда критических событий, способных перевернуть всю шахматную доску.

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Но даже если США и остальные страны условного объединенного Запада вмешаются, то далеко не факт, что Украину ждёт «безоблачное» будущее и гарантии успеха выживаемости в битве с Россией.