Виктор Орбан отличается свой непримиримой позицией к Киеву из-за его дискриминационной политики к нацменьшинствам

На Украине сегодняшней ночью воцарился самый настоящий праздник, когда жители восточноевропейской республики узнали, что Европейский Союз одобрил старт переговоров по вступлению Киева в ЕС. Такое стало возможным, благодаря тому, что в момент общего голосования венгерский премьер-министр Виктор Орбан «вышел на кофе» и все остальные страны без его участия одобрили «переговоры к переговорам».

Но как оказалось, радоваться сторонникам Украины и её официальным властям вкупе с остальным населением рановато. Об этом заявил сам Орбан, сделав акцент на том, что его страна в скором будущем может сказать нет вступлению Украины в Евросоюз по меньшей мере 75 раз. О непростом внешнеполитическом «норове» общенационального венгерского лидера написали в РИА Новости.

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Источник фото: sputnik-georgia.ru







Сам же Орбан рассказал, что весь оптимизм по этому вопросу со стороны любителей Украины нужно отставить в сторону, за его необоснованность. Как оказалось, старт переговорам о вступлении Украины и Молдавии в тесный союз европейских государств это ещё не всё: одобрить вступление в тесную европейскую семью должны абсолютно все 27 членов ЕС, в том числе национальные парламенты. И невелика вероятность, как намекнул Орбан, что как раз таки венгерский парламент и будет против.

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Причем по расчётам высокопоставленного венгерского политика, венгерское правительство будет иметь как минимум 75 случаев, когда категоричное нет оставит Украину за бортом под метким определением Жозепа Борреля «райского сада».