Дорогое это удовольствие иметь F-16

На фоне проваленного контрнаступления ВСУ, в Америке решили вспомнить историю, как экс - глава Объединенного комитета начальников штабов США громко засмеялся, услышав довольно требовательную просьбу украинского генерала Залужного получить от Пентагона американские истребители. Речь в разговоре шла об F-16, а рассмеявшимся генералом оказался Марк Милли. Об инциденте узнала авторитетная Washington Post, разузнавшая детали у высокопоставленного функционера из Киева.

Сама беседа была проведена прошлой весной, как только секретные документы, в том числе и касающиеся подготовки будущего контрнаступления на юге Запорожской области, утекли в мировую Сеть.

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Источник фото: news.mail.ru





И как указывается в материале, не только главком ВСУ Валерий Залужный, пользующийся авторитетом на Западе, в частности в Вашингтоне, но и другие военные или гражданские чиновники Киева пытались добиться получения этого истребителя от Пентагона и ряда европейских стран. Но все попытки сделать это оказывались отрицательными.

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Сама утечка была названа одной из самых серьёзных, и в New York Times было сказано, что Пентагон подключил своих лучших расследователей и криминалистов с целью добиться, кто стал источником того самого разглашения сверхсекретной информации или с какого компьютера «целая кипа» различных файлов особой важности утекли в зону публичного доступа. Именно в одном из таких файлов указывалось, что к грядущему контрнаступлению ВСУ совершенно не готовы, что позже и подтвердилось.