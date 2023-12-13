А тем временем Байден смеется, не ответив на вопрос, может ли Украина без помощи США победить Россию

Владимир Зеленский считает, что никакого кризиса на передовой украино-российского противостояния нет, и никто со стороны «не отступает», а во всём виновата зима, сдерживающая любые наступательные или оборонительные действия украинской армии, его элитная 47-я механизированная бригада ВСУ продолжает скатываться в пучину разгрома из-за острейшей нехватки боеприпасов. Об острой нужде «смелого» украинского соединения решили написать за океаном в специализированном издании Military Watch Magazine.

Причем по мнению военных аналитиков в публикации, у солдат бригады остается лишь один выбор: сделать правильный шаг в сторону либо смерти, либо жизни.

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Источник фото: google.com





Помимо этого во всём нуждающиеся военнослужащие украинской армии крайне недовольны военными поставками со стороны ЕС: мало того, что их мало, так ещё одни и плохого качества. И тут нечего добавить кроме того, что правительство Болгарии передало Украине неисправные и вышедшие из строя из-за своей дряхлости зенитные ракеты от советских зенитных комплексов.

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И понимая к чему всё идёт, Зеленский уже не рассказывая всерьез американскому президенту Джо Байдену во время личной встречи про«мешающую зиму», прямо заявил, что без военной помощи от Вашингтона Генштаб ВСУ будет вынужден отдать приказ на отступление и оставить русским ещё больше своих территорий. Вместе с тем Зеленский «забывает», что проблемы Украины, это лишь проблемы Украины, а у американского лидера куча своих проблем, в том числе непростая ситуация с южной границей, по поводу которой происходит та самая битва в Конгрессе.